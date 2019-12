Fast & Furious Crossroads débarquera en mai sur PC et consoles

Sans crier gare, nous avons appris qu'un jeu issu de l'univers Fast ans Furious allait voir le jour en 2020, mettant en scène certains des personnages phares de la franchise.

Effectivement, lors des Game Awards , qui a vu Sekiro: Shadows Die Twice être sacré meilleur jeu de l'année , l'annonce de fin, devant conclure cette soirée, n'était autre que l', célèbre licence cinématographique, comptant à l'heure actuelle huit films.Du nom de, ce dernier mettra notamment en avantet, qui étaient d'ailleurs présents sur scène pour l'occasion. Outre ces détails, visibles dans le trailer, très peu d'informations ont été données. Toutefois, à l'instar de la série de films,. Il s'agirait d'un jeu narratif et non multijoueur, qui aura bel et bien sa place dans l'univers de la franchise.De nouvelles informations devraient être partagées dans les semaines à venir,, soit en même temps que, sur PC, via Steam, PS4 et Xbox One.