Fast & Furious Crossroads confirme sa date de sortie et partage du gameplay

Le jeu issu de la célèbre saga arrivera durant l'été 2020 et revient sur le devant de la scène en partageant de nouvelles images de gameplay.

Annoncé lors des Game Awards 2019,était initialement attendu durant le mois de mai de cette année, seulement le titre a été reporté, au début du mois d'août. Il ne devrait plus connaître de report,. De plus, des images de gameplay ont été partagées.En plus de nous proposer quelques figures des films, à l'instar Dom (Vin Diesel), Letty (Michelle Rodriguez) et Roman (Tyrese Gibson), nous retrouverons deux autres acteurs assez connus du grand public, tel que Asia Kate Dillon (John Wick 3) et Sonequa Martin-Green (la série The Walking Dead). Ces images permettent également de découvrir. Les véhicules que vous aurez à votre disposition seront équipés des divers gadgets, lesquels permettront d'infliger des dommages aux ennemis, comme nous pouvons le voir dans la vidéo partagée par la chaîne YouTube du jeu.arrivera le 7 août sur PC, Xbox One et PlayStation 4.