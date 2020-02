Farming Simulator 19 : Un nouveau DLC arrive en mars

Disponible depuis novembre 2018, Farming Simulator 19 continue de recevoir du nouveau contenu, pour pousser la simulation agricole à son paroxysme.

Informations DLC Bourgault Farming Simulator 19

3320-76 Paralink Hoe Drill – Semoir

3420-100 Paralink Hoe Drill - Semoir

7950 Air Cart - Semoir

71300 Air Cart - Semoir

SPS360-50 - Cultivateur

XR770 Harrow - Sarcleuse

FMS CD872-8 - Semoir

John Deere 9RX Series – Grand tracteur

a connu un fort succès, et pour l'entretenir Giants Software, en charge de son développement, proposera au début du mois de mars un nouveau, du nom de, celui-ci ajoutant de nombreuses nouveautés.Grâce au, les joueurs depourront mettre la main sur de nouvelles machines, toujours aussi fidèlement reproduites, et notamment celles de la marque, qui est le leader mondial des technologies de semoirs pneumatiques. Grâce à cevous aurez l'occasion de découvrir les éléments suivants :Lesera donc disponible dès le 10 mars prochain, sur PC, PS4 et Xbox One. Les joueurs possédant le Season Pass y auront accès gratuitement, alors que pour les autres il faudra débourser la somme de 7,99 euros. Vous pouvez, d'ores et déjà, le précommander à cette adresse . À noter qu'il faut obligatoirement être en possession depour profiter du. Pour présenter les nouveautés, une vidéo a été partagée par les développeurs.est disponible depuis novembre 2018 sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore et souhaitez le récupérer tout en faisant des économies, notre partenaire