Fantasy Life i : Un mode roguelike en approche avec un DLC gratuit
Publié par Clémence Usseglio
le 20 juin 2025 à 12h10
le 20 juin 2025 à 12h10
Level-5 a apporté, il y a peu de temps, de premières informations concernant un DLC gratuit à venir pour Fantasy Life i: La voleuse de temps.
Rencontrant un beau succès depuis sa sortie, Fantasy Life i: La voleuse de temps, qui est développé ainsi qu'édité par Level-5, attire régulièrement de nouveaux joueurs et joueuses. D'ailleurs, les développeurs ont prévu de faire plaisir à la communauté : un DLC gratuit arrive pour Fantasy Life i: La voleuse de temps.
Effectivement, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Level-5 a indiqué que Fantasy Life i: La voleuse de temps va avoir le droit à un DLC gratuit. Si ce contenu additionnel ne possède pas encore de date de sortie, le studio a déjà commencé son teasing.
Ainsi, d'après les informations dévoilées, le DLC gratuit de Fantasy Life i: La voleuse de temps comportera un monde ouvert façon roguelike, qui conviendra aussi bien aux nouveaux venus qu'aux vétérans. Accompagnée d'une image, ladite publication révèle que le contenu additionnel à venir introduira un tout nouveau personnage, qui « joue un rôle vital dans l'histoire ».
Avec ce DLC gratuit, Fantasy Life i: La voleuse de temps semble prêt à séduire encore davantage de joueurs, en apportant une nouvelle dynamique à son gameplay tout en enrichissant significativement son univers déjà très apprécié. L'arrivée prochaine d'un contenu roguelike en monde ouvert s'annonce comme une excellente nouvelle, qui pourrait bien assurer une longue et heureuse vie au titre de Level-5.
Reste à savoir quand ce DLC gratuit se rendra disponible sur Fantasy Life i: La voleuse de temps. Rappelons, pour conclure, que le jeu est à retrouver sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.
De premiers détails sur le DLC gratuit de Fantasy Life i: La voleuse de temps
Effectivement, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Level-5 a indiqué que Fantasy Life i: La voleuse de temps va avoir le droit à un DLC gratuit. Si ce contenu additionnel ne possède pas encore de date de sortie, le studio a déjà commencé son teasing.
Ainsi, d'après les informations dévoilées, le DLC gratuit de Fantasy Life i: La voleuse de temps comportera un monde ouvert façon roguelike, qui conviendra aussi bien aux nouveaux venus qu'aux vétérans. Accompagnée d'une image, ladite publication révèle que le contenu additionnel à venir introduira un tout nouveau personnage, qui « joue un rôle vital dans l'histoire ».
Free DLC Update Info— FANTASY LIFE Series (@FANTASYLIFE_EN) June 19, 2025
An evolved version of Ginormosia is coming, featuring a
🔥 Roguelike Open World 🔥 for newcomers and veterans alike!
We're also revealing a new character who will play a vital role in the story.
Doesn't he remind you of someone on Ginormosia...? 🐻
The team… pic.twitter.com/Af9NbSYklJ
Des informations complémentaires concernant le DLC gratuit de Fantasy Life i: La voleuse de tempsSelon Gematsu, qui a récemment publié un article à ce sujet, le DLC gratuit de Fantasy Life i: La voleuse de temps ajoutera d'autres nouveaux contenus, notamment de « nouveaux équipements puissants » mais aussi « de nouveaux équipements stylisés, des montures et une variété d'objets inhabituels ». Sans oublier, « de nouvelles coiffures et de nouveaux emotes [qui] sont également prévus pour permettre aux joueurs de s'exprimer encore plus agréablement dans le jeu ».
FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time free DLC 'Update the World!' to add new mode 'Roguelike Open World' https://t.co/e5nokmiQ95 pic.twitter.com/lI6xLatfyj— Gematsu (@gematsu) June 19, 2025
Une belle perspective d'avenir pour Fantasy Life i
Avec ce DLC gratuit, Fantasy Life i: La voleuse de temps semble prêt à séduire encore davantage de joueurs, en apportant une nouvelle dynamique à son gameplay tout en enrichissant significativement son univers déjà très apprécié. L'arrivée prochaine d'un contenu roguelike en monde ouvert s'annonce comme une excellente nouvelle, qui pourrait bien assurer une longue et heureuse vie au titre de Level-5.
Reste à savoir quand ce DLC gratuit se rendra disponible sur Fantasy Life i: La voleuse de temps. Rappelons, pour conclure, que le jeu est à retrouver sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.
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