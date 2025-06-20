Fantasy Life i : Un mode roguelike en approche avec un DLC gratuit

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 juin 2025 à 12h10
Level-5 a apporté, il y a peu de temps, de premières informations concernant un DLC gratuit à venir pour Fantasy Life i: La voleuse de temps.
Fantasy Life i : Un mode roguelike en approche avec un DLC gratuit
Rencontrant un beau succès depuis sa sortie, Fantasy Life i: La voleuse de temps, qui est développé ainsi qu'édité par Level-5, attire régulièrement de nouveaux joueurs et joueuses. D'ailleurs, les développeurs ont prévu de faire plaisir à la communauté : un DLC gratuit arrive pour Fantasy Life i: La voleuse de temps.

De premiers détails sur le DLC gratuit de Fantasy Life i: La voleuse de temps

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Effectivement, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Level-5 a indiqué que Fantasy Life i: La voleuse de temps va avoir le droit à un DLC gratuit. Si ce contenu additionnel ne possède pas encore de date de sortie, le studio a déjà commencé son teasing.

Ainsi, d'après les informations dévoilées, le DLC gratuit de Fantasy Life i: La voleuse de temps comportera un monde ouvert façon roguelike, qui conviendra aussi bien aux nouveaux venus qu'aux vétérans. Accompagnée d'une image, ladite publication révèle que le contenu additionnel à venir introduira un tout nouveau personnage, qui « joue un rôle vital dans l'histoire ».

Des informations complémentaires concernant le DLC gratuit de Fantasy Life i: La voleuse de temps

Selon Gematsu, qui a récemment publié un article à ce sujet, le DLC gratuit de Fantasy Life i: La voleuse de temps ajoutera d'autres nouveaux contenus, notamment de « nouveaux équipements puissants » mais aussi « de nouveaux équipements stylisés, des montures et une variété d'objets inhabituels ». Sans oublier, « de nouvelles coiffures et de nouveaux emotes [qui] sont également prévus pour permettre aux joueurs de s'exprimer encore plus agréablement dans le jeu ».

Une belle perspective d'avenir pour Fantasy Life i

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Avec ce DLC gratuit, Fantasy Life i: La voleuse de temps semble prêt à séduire encore davantage de joueurs, en apportant une nouvelle dynamique à son gameplay tout en enrichissant significativement son univers déjà très apprécié. L'arrivée prochaine d'un contenu roguelike en monde ouvert s'annonce comme une excellente nouvelle, qui pourrait bien assurer une longue et heureuse vie au titre de Level-5.

Reste à savoir quand ce DLC gratuit se rendra disponible sur Fantasy Life i: La voleuse de temps. Rappelons, pour conclure, que le jeu est à retrouver sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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