Fantasy Life i : Un mode roguelike en approche avec un DLC gratuit

Level-5 a apporté, il y a peu de temps, de premières informations concernant un DLC gratuit à venir pour Fantasy Life i: La voleuse de temps.

De premiers détails sur le DLC gratuit de Fantasy Life i: La voleuse de temps

Free DLC Update Info

An evolved version of Ginormosia is coming, featuring a

🔥 Roguelike Open World 🔥 for newcomers and veterans alike!



We're also revealing a new character who will play a vital role in the story.

Doesn't he remind you of someone on Ginormosia...? 🐻



The team… pic.twitter.com/Af9NbSYklJ — FANTASY LIFE Series (@FANTASYLIFE_EN) June 19, 2025

Des informations complémentaires concernant le DLC gratuit de Fantasy Life i: La voleuse de temps

FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time free DLC 'Update the World!' to add new mode 'Roguelike Open World' https://t.co/e5nokmiQ95 pic.twitter.com/lI6xLatfyj — Gematsu (@gematsu) June 19, 2025

Une belle perspective d'avenir pour Fantasy Life i

Rencontrant un beau succès depuis sa sortie,, qui est développé ainsi qu'édité par Level-5, attire régulièrement de nouveaux joueurs et joueuses. D'ailleurs, les développeurs ont prévu de faire plaisir à la communauté :Effectivement, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Level-5 a indiqué que. Si ce contenu additionnel ne possède pas encore de date de sortie,Ainsi, d'après les informations dévoilées,, qui conviendra aussi bien aux nouveaux venus qu'aux vétérans. Accompagnée d'une image, ladite publication révèle que, qui « joue un rôle vital dans l'histoire ».Selon Gematsu, qui a récemment publié un article à ce sujet,, notamment de « nouveaux équipements puissants » mais aussi « de nouveaux équipements stylisés, des montures et une variété d'objets inhabituels ». Sans oublier, « de nouvelles coiffures et de nouveaux emotes [qui] sont également prévus pour permettre aux joueurs de s'exprimer encore plus agréablement dans le jeu »., en apportant une nouvelle dynamique à son gameplay tout en enrichissant significativement son univers déjà très apprécié. L'arrivée prochaine d'un contenu roguelike en monde ouvert s'annonce comme une excellente nouvelle, qui pourrait bien assurer une longue et heureuse vie au titre de Level-5.Reste à savoir quand ce DLC gratuit se rendra disponible sur. Rappelons, pour conclure, que le jeu est à retrouver sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.