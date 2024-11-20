F1 24 est gratuit, profitez-en pour le découvrir

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 novembre 2024 à 12h15
Six mois après la sortie du jeu de course, un week-end gratuit est organisé sur F1 24 pour le mettre en avant tandis que la saison de Formule 1 touche à sa fin.
F1 24 est gratuit, profitez-en pour le découvrir
Sorti à la fin du mois de mai dernier, F1 24 a déjà séduit les joueurs, comme chaque année, mais EA et Codemasters souhaitent le mettre en avant encore davantage, pour que celles et ceux qui hésitent puissent avoir un vrai aperçu de l'expérience. C'est possible, puisqu'un long week-end gratuit arrive pour les joueurs de F1 24, sur toutes les plateformes.

F1 24 organise un premier week-end gratuit

Dès ce 20 novembre, et pour une durée de cinq jours (ou quatre selon la plateforme), tout le monde peut tenter l'expérience et potentiellement tomber sous son charme. L'expérience est la même que la version payante, avec tous les modes de jeu et tout le contenu accessible. 

Comme nous vous le disions, cette offre ne concerne pas qu'une seule plateforme, puisque F1 24 sera jouable gratuitement sur PC, via Steam, mais aussi sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Parfait pour se lancer dans l'aventure le temps d'un long week-end. Côté disponibilité, voici les heures sur chacune de ces plateformes :
  • PC → 20 novembre 23h au 25 novembre même heure
  • PlayStation → 21 novembre 23h au 24 novembre 21h
  • Xbox → 21 novembre 23h au 24 novembre 21h
Miniature vidéo

Cette mise en avant a aussi pour but de célébrer la fin de saison, puisqu'il ne reste plus que trois courses à disputer. L'antépénultième aura d'ailleurs lieu ce week-end, à Las Vegas. Les deux autres auront lieu début décembre, à Doha (Qatar) et Abu Dhabi (Arabie Saoudite). Et à moins d'un invraisemblable retournement de situation, Max Verstappen décrochera son quatrième titre de Champion du monde. 
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Enfin, si vous avez été séduit, sachez que vous pouvez vous procurer F1 24 tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming vous le proposant, à des prix défiant toute concurrence, sur :
  • PC
    • Édition Standard → 20,89 € au lieu de 70 €, soit 70 % de réduction.
  • Xbox One et Series
    • Édition Standard → 63,18 € au lieu de 80 €, soit 21 % de réduction.
    • Édition Champions → 15,99 € au lieu de 100 €, soit 84 % de réduction.
  • PS4 et PS5
    • Carte PSN 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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HUGO 2.0 (invité) Le 17/12/2025 à 14:07

J'aimerai jouer a f1 24 mais je n'est pas de ps5 ou autre chose

meme si je reste fan de f1 mon pilot de f1 préferé c'EST Charles leclerc