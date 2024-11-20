F1 24 est gratuit, profitez-en pour le découvrir



le 20 novembre 2024 à 12h15 Publié par Corentin Rimbert le 20 novembre 2024 à 12h15

Six mois après la sortie du jeu de course, un week-end gratuit est organisé sur F1 24 pour le mettre en avant tandis que la saison de Formule 1 touche à sa fin.