Everywhere : Leslie Benzies (ancien de Rockstar), présente les premières images

Depuis plusieurs années, nous savons que l'ancien développeur et producteur de Rockstar, Leslie Benzies, travaillait sur un jeu ambitieux, nommé, au sein de son nouveau studio Build A Rocket Boy. Si nous ne nous attendions pas forcément à de nouvelles informations tout de suite, ce dernier a profité de l'Opening Night Live de la gamescom pourComme nous le savions,, se rapprochant, dans les faits, de ce que peut nous proposer Roblox . Le tout sera toutefois bien plus poussé et sera la frontière entre la réalité et le monde numérique. Le gameplay sera assez varié et conviendra à de nombreux joueurs, entre aventure, découverte et créativité.Une bande-annonce a été publiée, bien qu'elle reste pour le moins énigmatique sur l'expérience réellement proposée, étant donné que nous voyons une pléthore d'activités n'ayant aucun lien entre elles (course de voitures, des combats ou encore des personnages courir). Probablement pour mettre en avant le fait qu', mais cela est sujet à évoluer. Les plateformes n'ont pas encore été révélées.