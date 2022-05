Everywhere, le jeu de Leslie Benzies, est décrit comme un « vrai Ready Player One »

EVERYWHERE info from Galaxy Interactive

- Creative Concept: Ready Player One

- Open world AAA game

- Multiplayer experience

- Multi-chapter epic narrative, user-generated content

- Players can create their own worlds

- Deep social and streaming integration

En 2020, dernière fois où des informations à propos d' Everywhere ont été communiquées, nous apprenions que le studio en charge de son développement avait levé 42 millions de dollars pour son développement. En ce mois de mai 2022, il semblerait que les choses avancent,En effet, comme le révèle Roberto Serrano, analyste commercial, ayant eu accès à ces informations via le site de l'investisseur Galaxy Interactive,. Bien évidemment qualifié de triple A, ce jeu semble s'inspirer du monde ouvert et des possibilités de Ready Player One, avec comme objectif de le transporter dans la vie réelle.Bien que ce projet ne soit encore qu'un concept, l'objectif est d'en faire un jeu multijoueur avec des éléments narratifs, mais aussi que les utilisateurs puissent générer leur propre contenu et créer leurs propres mondes, tout en ayant des intégrations sociales. En bref, sur le papier,, ou presque.Il va probablement falloir patienter encore un peu de temps avant d'en savoir un peu plus, et il se peut qu'Everywhere ne voie pas le jour avant plusieurs années. Pour rappel, à l'époque, une image avait été partagée, mais il est possible qu'avec le temps, celle-ci n'ait plus de lien avec ce que sera Everywhere.