Enshrouded révèle une nouvelle fonctionnalité avant la 1.0, qui va transformer la création de mondes

Keen Games dévoile une nouveauté majeure pour la version finale d'Enshrouded. Le Système de l'œuvre de l'étincelle promet de révolutionner l'expérience multijoueur en offrant aux joueurs des outils de création inédits. Découvrez comment cette fonctionnalité va transformer votre aventure dans le monde d'Embervale.

Keen Games lève le voile sur l'une des fonctionnalités les plus ambitieuses de la version 1.0 d'Enshrouded, qui arrive dans quelques jours, avec le Système de l'œuvre de l'étincelle. Cette nouvelle suite d'outils de création vient enrichir considérablement le partage d'aventures, permettant aux joueurs d'Enshrouded de ne plus être de simples explorateurs, mais de véritables architectes de leurs propres expériences.

Le Système de l'œuvre de l'étincelle, une révolution créative

Ce système inédit regroupe une famille de fonctionnalités interactives conçues pour rendre les mondes créés par les joueurs véritablement jouables. Il ne s'agit plus seulement de bâtir de belles structures à faire visiter aux autres membres de la communauté, mais d'y insuffler de la vie et des mécaniques de jeu complexes. Les développeurs promettent une personnalisation poussée où chaque créateur pourra concevoir ses propres mini-jeux, élaborer des donjons retors ou proposer des défis uniques au sein de sa version d'Embervale.

Les habitués des jeux de survie retrouveront des mécaniques familières, mais poussées à un niveau supérieur. L'extraction de ressources, l'artisanat et l'exploration s'intègrent désormais dans des environnements scénarisés par la communauté. Keen Games précise l'étendue des possibilités offertes par ces outils interactifs dans Enshrouded.

Un levier peut ainsi faire apparaître un ennemi, une dalle de pression peut ouvrir un passage secret ou encore une pièce portant un panneau indiquant un risque d'explosion peut immédiatement déclencher une réaction en chaîne.

Des outils dignes d'un concepteur de jeux

Pour parvenir à ce niveau de détail, le système met à disposition des boîtiers de commande connectables à diverses zones de déclenchement. Les architectes en herbe pourront utiliser des portes logiques, des horloges et des blocs spécifiques pour conditionner des événements. Qu'il s'agisse de déclencher un éclair, de faire déverser de l'eau, de faire apparaître des vagues d'ennemis ou d'ouvrir des trappes secrètes, la seule limite semble être l'imagination des utilisateurs.

L'Adventure Sharing prend une nouvelle dimension

Introduit en avril dernier lors de la mise à jour Forging the Path, l'Adventure Sharing avait posé les bases de l'interactivité communautaire. Cette fonctionnalité permet de mettre en ligne sa propre sauvegarde d'Embervale de manière sécurisée. Depuis le menu principal, il est possible de parcourir les créations populaires, d'utiliser des étiquettes de recherche ou de rentrer des codes spécifiques pour rejoindre des aventures précises.

Avec l'intégration du Système de l'œuvre de l'étincelle au lancement de la version finale, cette plateforme de partage devient le cœur du titre. Les joueurs pourront s'abonner à leurs créateurs favoris et suivre l'évolution de leurs mondes. L'objectif du studio est de transformer chaque joueur en un concepteur potentiel capable de surprendre les autres survivants, tout en prolongeant la durée de vie de base d'Enshrouded.















L'équipe de développement se dit impatiente de voir comment la communauté va s'approprier ces outils complexes pour imaginer des scénarios que même les créateurs originaux n'auraient pas envisagés. Le rendez-vous est pris pour le 15 octobre, date à laquelle la mise à jour 1.0 arrivera dans Enshrouded, sur PC et PlayStation 5.