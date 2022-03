Elite Dangerous : L'extension Odyssey et tous les prochains contenus sont annulés sur consoles

PC Édition Standard → 14,99 € au lieu de 34,99 €, soit 57 % de réduction. Édition Deluxe → 17,09 € au lieu de 39,99 €, soit 57 % de réduction.



Sortie tout d'abord sur PC, l'extension Odyssey d'Elite Dangerous n'a malheureusement pas trouvé son public. En effet, elle a été victime d'un lancement plutôt désastreux sur PC, à cause de problèmes de performance, de pannes de serveurs et de nombreux bugs. D'ailleurs, sur Steam, le jeu écope de notes majoritairement négatives.Ce qui a, nécessairement, fait réfléchirPour celles et ceux qui attendaient l'arrivée de l'extension Odyssey sur les versions PlayStation et Xbox d'Elite Dangerous, sachez que Frontier Developments a pris une décision drastique :Les développeurs comptent, ainsi, se concentrer sur la version PC du soft.Notons tout de même que certaines mises à jour correctives arriveront, probablement, sur les versions consoles d'Elite Dangerous afin d'améliorer l'expérience de jeu. Néanmoins, il y a donc très peu de chances qu'Elite Dangerous profite de versions next-gen, pour PS5 et Xbox Series.Pour rappel,est disponible depuis le 19 mai 2021 sur PC et a déjà bénéficié de plusieurs mises à jour.