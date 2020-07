PES 2021 arrivera sous forme d'une mise à jour

Konami a indiqué que le nouvel opus de la franchise PES arrivera sous une forme de mise à jour, sans nouveautés majeures, dans le but de laisser plus de temps aux développeurs de préparer la version next-gen.

Nous savons que vous êtes nombreux à attendre de nouveaux contenus pour myClub et la Ligue des Masters, et nous pouvons déjà vous annoncer que nous travaillons à d’importantes mises à jour de ces modes.



Toutefois, vu la quantité colossale de travail nécessaire pour réaliser tout ce que nous espérons pour notre premier titre sur les consoles de nouvelle génération, nous avons été contraints de limiter nos efforts dans d’autres secteurs de développement. Par conséquent, nous avons pris la décision de lancer notre titre PES cette année sous la forme d’une "mise à jour de saison".

Le bruit courait depuis quelques semaines et l'information vient d'être officialisée par Konami :. Si les détails sont encore rares, aucune nouveauté n'est attendue pour cet opus, si ce n'est une mise à niveau des effectifs, des maillots, des logos et toutes les choses qui évoluent dans le monde du football d'une saison à l'autre.Le studio japonais explique son choix par le fait de, dont les premiers tests sont prévus à la mi-2021 et qui troquera par la même occasion son moteur de jeu actuel pour l'Unreal Engine. Ce nouvel opus promet, d'ores et déjà, des nouveautés pour les modes myClub et Ligue des Masters, très demandées par la communauté.De plus amples informations seront données sur le contenu de cette mise à jour et sa date de sortie dans les semaines à venir. À l'occasion des 25 ans de la franchise, son prix sera également revu à la baisse pour « commémorer cet incroyable exploit, mais aussi pour exprimer notre gratitude à tous nos fans ».