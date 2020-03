PES 2020 : La mise à jour gratuite pour l'Euro 2020 arrive en avril

Alors que des doutes subsistent quant à la tenue de l'Euro 2020, la simulation de football eFootball PES 2020 a annoncé que l'événement arrivera sous forme de mise à jour gratuite à la fin du mois d'avril.

L'Euro 2020 dans PES 2020

Même s'il est probable que l'n'ait pas lieu comme prévu du 12 juin au 12 juillet suite à l'épidémie de coronavirus qui touche la quasi-totalité de la planète,et la simuler autant de fois qu'ils le désirent grâce à la mise à jour que prépare le studio japonais Konami.Ainsi, lorsque la mise à jour sera effective, le 30 avril prochain, les joueurs de la simulation footballistique pourront profiter d'un mode dédié à la compétition continentale. Outre l'intégration desqui ont pris part aux qualifications, ayant débuté en 2018,ont été « fidèlement reproduits », qui sont ni plus ni moins que le mythique stade de(où doit d'ailleurs se jouer la finale), ainsi que celui deEn plus de ces ajouts importants, la communauté pourra retrouveret de nouveaux « Joueurs en vue » par le biais du mode myClub. Des événements en ligne sont également prévus. Tous les détails sont à retrouver sur le site officiel . Qui plus est, une édition limitée sera disponible sur PlayStation 4.La, mais pourrait être annulée si l'Euro est finalement reporté. Nous ne manquerons pas de vous avertir si tel est le cas.est, pour rappel, disponible depuis septembre 2019 sur PC, PS4 et Xbox One. Une version gratuite est également disponible . Si vous ne le possédez pas encore et souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire