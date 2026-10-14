Destiny va-t-il enfin avoir son remaster sur PC ? Cet indice pourrait le laisser croire

Les fervents admirateurs de Destiny espèrent que le titre de cœur ait droit à une version remasterisée dans un futur proche. Si rien n'est officiel, une figure majeure de Bungie sous-entend que le projet pourrait devenir réalité.

Destiny a récemment célébré son douzième anniversaire. En effet, c'est le 9 septembre 2014 que les joueurs ont pu découvrir cet univers imaginé par Bungie. Même s'il a depuis eu une suite, beaucoup espèrent que le premier opus de la saga aura un jour droit à sa version remasterisée mais surtout à un lancement sur PC.

Le sujet est régulièrement évoqué sur les forums et fait l'objet de rumeurs qui n'aboutissent jamais. Mais une récente réponse de Josh Deane, directeur produit chez Bungie, a ravivé les espoirs de la communauté.

Une réponse qui intrigue les joueurs

Pour comprendre cet engouement, il faut remonter quelques jours en arrière. Sur X, un utilisateur a partagé une vidéo montrant le premier opus de Destiny tourner en 4K à 60 FPS sur PC. Si cela semble insignifiant, Josh Deane a répondu à cette publication avec le message suivant : « Un jeu magnifique, curieux de voir comment il tourne… ».

Seems like a pretty game, wonder if it will do well… https://t.co/e1G9NZeU2g — Josh Deane (@S14deane) October 12, 2026

Il n'en fallait pas plus pour que les joueurs de Destiny s'emballent. Certains ont vu dans ce simple commentaire la confirmation que la version remasterisée de Destiny sur PC était en cours de développement. D'autant que la réponse s'accompagne d'un gif montrant quelqu'un en train de manger du pop-corn.

Pas d'officialisation de la version remasterisée de Destiny sur PC… pour le moment ?

Il peut s'agir d'un teaser, mais pour le moment, la réponse est à prendre avec des pincettes. En effet, Bungie n'a encore rien officialisé à ce sujet. Néanmoins, l'espoir est plus que permis au vu de ce commentaire. Toutefois, plusieurs questions viennent immédiatement à l'esprit.

S'il arrive sur PC dans une version remasterisée, est-ce que Destiny aura droit à son propre lancement ? Est-ce que tout ce contenu sera ajouté à Destiny 2 ? Et si cette option est privilégiée, est-ce que cela signifie que le premier opus sera jouable gratuitement tout comme le reste du contenu du jeu ?

Les spéculations continuent mais il est possible qu'une bonne nouvelle arrive prochainement, même si rien n'est confirmé. Affaire à suivre donc…