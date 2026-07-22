Darkest Dungeon va s'offrir un nouveau DLC, dix ans après sa sortie

Red Hook Studios a, récemment, annoncé qu'un nouveau DLC arrive très bientôt sur Darkest Dungeon.

Plutôt connue par les joueurs et les joueuses, la licence Darkest Dungeon est composée de deux opus. Et si le premier jeu est sorti il y a plus de dix ans, Red Hook Studios n'en a pas fini avec lui et vient tout juste d'annoncer un nouveau DLC à destination de Darkest Dungeon.

Un nouveau DLC en approche pour Darkest Dungeon

En effet, comme indiqué dans une récente publication sur le compte Twitter/X de la licence, Darkest Dungeon va avoir le droit à un nouveau DLC en cet été 2026, soit 10 ans après sa sortie et 6 ans après son dernier contenu additionnel. Il s'agit, pour être plus précis, du DLC The Fire's Edge qui se rendra disponible le 18 août prochain pour Darkest Dungeon.

The Fire's Edge, the first new DLC for Darkest Dungeon since 2020, is releasing on August 18th.



The Duelist and Runaway, heroes who debuted in Darkest Dungeon II, bring their unique abilities to bear against horrors that lurk beneath the manor.



Wishlist: https://t.co/W3xRq7ZXKR pic.twitter.com/fDm4ERfomH — Darkest Dungeon (@DarkestDungeon) July 21, 2026

Ce contenu additionnel n'a pas encore dévoilé son tarif, mais peut d'ores et déjà être ajouté à la liste de souhaits sur Steam. Évidemment, les développeurs de chez Red Hook Studios ont partagé des détails concernant le contenu du DLC The Fire's Edge de Darkest Dungeon.

Des détails sur le DLC The Fire's Edge de Darkest Dungeon

En se procurant le DLC The Fire's Edge, les joueurs et les joueuses de Darkest Dungeon auront accès à deux nouvelles classes de héros, qui sont disponibles sur le deuxième opus : la Duelliste et l'Évadée. D'ailleurs, cette dernière profite d'une nouvelle mécanique de combat, soit la brûlure. Ce sera également l'occasion pour la communauté de découvrir trois nouveaux quartiers du Hameau, c'est-à-dire l'académie Duello, l'atelier et le camp d'archéologie. Sans oublier, de nouvelles mécaniques de breloques.

Deux nouvelles âmes perdues entrent sur la vieille route. La Duelliste et l'Évadée de Darkest Dungeon II viennent mesurer leurs compétences uniques aux horreurs qui se terrent sous le manoir. Couverte de brûlures et de loques et armée d'un tisonnier, l'Évadée errant privilégie le feu et la discrétion au combat. En revanche, la Duelliste se tient droite et fière sous sa cape courte déchirée près du cœur, forte de l'efficacité redoutable de sa lame tranchante.

Rendez-vous donc le 18 août prochain pour découvrir le DLC The Fire's Edge de Darkest Dungeon. Pour rappel, le JdR roguelike au tour par tour de Red Hook Studios est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.