Cris Tales partage sa date de sortie

Lors du PC Gaming Show de l'E3 2019,, où vous incarnerezet tenterez de combattre une redoutable Impératrice, alors qu'un cataclysme menace d'engloutir le monde. Accompagné de ses alliés, vous devrez « apprendre du passé, agir dans le présent, et réécrire le futur ».Plusieurs mois plus tard, lors du Nintendo Indie World qui s'est tenu ce 14 avril 2021,, l'ensemble des plateformes sur lesquelles il sera disponible et son prix de vente, tout en nous montrant une nouvelle bande-annonce, que vous pouvez voir ci-dessus. Cette dernière permet de présenter plus largement les combats ainsi que les fonctionnalités.Pour rappel,. Crisbell, la protagoniste, dispose d'une capacité aussi étonnante qu'étrange, qui lui permet de changer d'époque et de période dans le but d'aider les citoyens des différents royaumes ou simplement prendre l'ascendant sur un combat. Ce pouvoir est le bienvenuPour arriver à ses fins, Crisbell ne sera pas seule. En effet, en plus d'avoir la capacité de voyager dans le temps, Crisbell devra trouver des compagnons de route afin de se renforcer, créer son histoire et mettre fin aux maux de son monde.Pour ceux qui souhaitent se donner un avis plus poussé sur, il est possible de. Il s'agit d'une bonne initiation, vous permettant d'en apprendre un peu plus sur le gameplay, mais également l'histoire.Enfin, pour le reste, il sera disponible dès lesurau prix deSachez que les précommandes du jeu sont disponibles dès maintenant pour les plus impatients d'entre vous.