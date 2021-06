Cris Tales : Ce qui nous attend pour cette nouvelle aventure temporelle

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Que vous l'attendiez ou le découvriez à peine, vous saurez apprécier la nouvelle concernant. Bien qu'initialement prévu pour 2020 avec quelques péripéties ayant fait glisser le titre jusqu'à cette année, le voici bientôt disponible.Pour l'occasion, nous avons rencontré l'équipe de développement qui nous a permis d'en apprendre un peu plus sur le titre ainsi que le gameplay qui nous attend au cœur de, dont voici quelques bribes de ce qui vous attend à la sortie.Dans, vous incarnez, une jeune femme détentrice de mystérieux pouvoirs permettant d'agir sur le temps lui-même. Cet aspect de sa personnalité est d'autant plus important qu'il sera un point-clé au creux de votre aventure puisque votre écran sera, la plupart du temps, séparé en trois zones distinctes représentant dans l'ordre, le passé sur votre gauche, le présent au centre et, pour finir, le futur sur la droite.Bien que cette perspective puisse paraître assez spéciale, elle permet toutefois d'ainsi que l'avenir qui vous attend à l'instar d'une fenêtre temporelle. Bien loin d'être immuable, cette mécanique met en avant le cause à effet. C'est ainsi que l'ensemble de vos actions aura des répercussions sur les personnages qui vous entourent, mais également le monde et son évolution. Ils sontdu jeu.Avec un aspect JRPG et aventure,se déplacera sur une carte, de taille raisonnable, tout au long de son aventure, dans le but d'atteindre ses différents objectifs qui se déclinent sous la forme de zones à explorer ou de donjons à terminer. Selon l'évolution de son aventure,sera en mesure d'utiliser des véhicules pour un déplacement plus rapide. Il ne semble pas possible de se faire attaquer pendant que vous marchez sur la carte.Pour finir, l'aspect temporel est présent au cœur des différents donjons qu'il vous sera possible de visiter, mais sous une forme légèrement divergente. Si ces derniers seront toujours dans le présent et donc au sein d'un environnement non sectionné temporellement, dans le but de mettre en évidence les multiples épreuves ou casse-têtes qui vous attendent, les combats disposent d'une mécanique complètement différente.Les personnages que vous contrôlez disposent de compétences qui leur sont propres et propices à une grande variété d'approche de combat. Au tour par tour, on retrouve les pouvoirs temporels qui auront un impact sur vos ennemis. Il vous incombera de réfléchir, ou simplement de tester les différentes combinaisons d'évolution, que vous choisissiez d'entraîner vos adversaires dans un cycle temporel différent. Néanmoins, selon le temps choisi, les adversaires se situeront sur la partie gauche ou droite de l'écran afin de rester en accord avec l'ensemble passé/présent/futur.La raison poussant chaque joueur à, réside sur les pouvoirs de chaque protagoniste, mais également sur les formes que prendront vos ennemis. Un guerrier chétif peut se transformer en enfant dans le passé comme un combattant aguerri dans le futur. Il ne semble pas y avoir de bonnes décisions, il vous faudra donc d'adapter la technique à votre jeu.sera disponible dès le 20 juillet 2021 surau prix de