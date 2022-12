Crime Boss: Rockay City montre six minutes de gameplay

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



a su retenir l'attention d'une partie de la communauté, pour deux raisons. La première, son aspect jeu de tir à la GTA, mais aussi la coopération, pouvant nous rappeler PAYDAY, notamment lors de la partie des braquages. La deuxième est son casting cinq étoiles, mettant en avant plusieurs stars du cinéma hollywoodien, comme Danny Trejo, Kim Basinger, Danny Glover, Michael Rooker, Damion Poiter, Vanilla Ice et même Chuck Norris.Mais pour nous dévoiler un peu plus l'expérience que proposera. Dans cette séquence, nous pouvons avoir un aperçu d'une mission, commençant par une infiltration pour limiter les chances de se faire repérer, avant d'y aller un peu plus franco, une fois la première partie de la mission effectuée et les alarmes déclenchées. La vidéo permet, en outre, d'avoir une idée du gunplay, qui semble être intéressant avec un large panel d'armes, jeu de tir oblige.Une séquence qui promet pour les amateurs du genre, bien que le gameplay semble un peu plus arcade qu'un Grand Theft Auto. Nous aurons, quoi qu'il arrive, la possibilité d'en découvrir davantage au fil des prochaines semaines, étant donné que la sortie de Crime Boss: Rockay City est programmée pour. Le titre sortira plus tard sur les consoles.