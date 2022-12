Crime Boss: Rockay City date de sortie : Quand sort le jeu de tir ?

Date de sortie de Crime Boss: Rockay City

La sortie de Crime Boss: Rockay City plus tard

INGAME STUDIOS a dévoilé son premier projet,, à l'occasion des Game Awards 2022, et cela n'a pas manqué d'interpeller une partie de la communauté. Il s'agit, effectivement, d'un jeu de tir et de braquage, possédant certains points communs avec la licence GTA, mais aussi avec PAYDAY. En plus de tout cela, et de l'univers (voir plus bas),, comprenant quelques noms venus d'Hollywood, comme Danny Trejo, Kim Basinger, Danny Glover, Michael Rooker, Damion Poiter, Vanilla Ice ou encore Chuck Norris.De fait, de nombreux joueurs se demandent, afin de pouvoir découvrir ce nouveau jeu.Lors de sa révélation, nous avons, immédiatement, euet en exclusivité sur l'Epic Games Store. Cela veut donc dire que nous allons, très vite, pouvoir découvrir cette nouvelle production, qui a d'ailleurs déjà présenté une partie de son gameplay. Dans la foulée de son annonce, nous avons pu voir une mission, probablement l'une des premières du jeu, pour avoir un aperçu du gameplay, qui mettra en avant la discrétion, mais aussi le gunplay.Pour le reste, sachez que, permettant notamment d'avoir une approche différente. Le tout se déroulera dans la ville de Rockay, une ville fictive des États-Unis dans l'ambiance des années 1990. Alors que le chef des lieux a disparu, vous allez vous battre pour devenir le nouveau roi de Rockay, mais ce titre est convoité par d'autres. Il faudra vous entourer des bonnes personnes afin de mener à bien votre mission, qui s'annonce périlleuse. Chaque personnage est doté de compétences uniques et d'un passif, explorable par le biais de quêtes.Concernant une, le studio INGAME STUDIOS a expliqué que les versions PlayStation et Xbox arriveront plus tard en 2023, probablement en fonction du retour des joueurs.