Tours (spins) gratuits Coin Master 22 janvier 2026

Retrouvez les liens Coin Master du 22 janvier 2026 afin de récupérer des tours (spins) et pièces (coins) gratuitement.
Chaque jour, Moon Active, le studio en charge du développement de Coin Master
s'amuse à disséminer sur ses différents réseaux sociaux des liens
, lesquels permettent aux joueurs de récupérer gratuitement des tours (spins) ou pièces (coins)
afin de les aider dans leur quête et dans l'évolution de leur village. Afin de vous faciliter la tâche, vous retrouverez, ci-dessous, tous les liens partagés
pour Coin Master
pour la journée du 22 janvier 2026
. Pour les liens de la journée d'hier, nous vous invitons à prendre connaissance de ce guide
.
Liens des tours (spins) et pièces gratuits Coin Master du 22 janvier 2026
|Date et heure
|Spins et coins gratuits
|Lien quotidien
|22/01/2026 à 21:15
|50 tours (spins)
|Collecter
|22/01/2026 à 21:15
|50 tours (spins)
|Collecter
|22/01/2026 à 21:15
|50 tours (spins)
|Collecter
|22/01/2026 à 14:05
|50 tours (spins)
|Collecter
|22/01/2026 à 14:05
|100 tours (spins)
|Collecter
|22/01/2026 à 14:05
|25 tours (spins)
|Collecter
|22/01/2026 à 09:15
|50 tours (spins)
|Collecter
|22/01/2026 à 09:15
|50 tours (spins)
|Collecter
Comme vous l'aurez remarqué, les développeurs de Coin Master
ne sont pas avares en cadeaux et n'hésiteront pas à proposer plusieurs dizaines de tours ainsi que quelques millions de pièces chaque jour
, et notamment en ce 22 janvier 2026
. Bien évidemment, tous les liens proposés ci-dessous sont des liens authentiques, cette liste étant mise à jour aussi rapidement que possible en fonction des publications partagées sur les réseaux sociaux officiels Facebook, Instagram et Twitter de Coin Master
.
Bien entendu, chacun de ces liens, renvoyant la plupart du temps sur Facebook, ne peut être ouvert qu'une seule et unique fois. C'est pourquoi, nous vous recommandons de les ouvrir directement par l'intermédiaire de votre téléphone et/ou tablette, via l'application Coin Master
, afin d'éviter d'éventuels ennuis et perte des récompenses liées.
Nous vous invitons à revenir sur notre site chaque jour pour prendre connaissance des différents liens du jour pour Coin Master, sans avoir à parcourir des dizaines de sites internet douteux en quête de précieuses ressources pour votre village.
Coin Master, qu'est-ce que c'est ?Coin Master est un jeu de stratégie et de construction
, développé et édité par Moon Active, ajoutant des notions de machines à sous
particulièrement appréciées par les amateurs du titre. Comme de nombreux jeux du même type, Coin Master restera particulièrement facile à prendre en main
, bien que de nombreuses optimisations existent.
De ce fait, la machine à sous, que vous aurez la chance de pouvoir faire tourner à de nombreuses reprises grâce aux liens fournis précédemment, vous permettra d'effectuer certaines actions telles qu'attaquer les bases des autres joueurs
, gagner des pièces (coins)
ou obtenir des boucliers
, lesquelles seront particulièrement intéressants pour réduire les attaques de vos ennemis. Les pièces ou coins accumulés vous donneront la capacité de construire et d'améliorer les structures présentes dans votre base
.
commentaire (0)