Moon Active (Coin Master) licencie des dizaines d'employés malgré des revenus records en 2024

Alors que son jeu phare, Coin Master, rapporte des millions, Moon Active a tout de même licenciés plusieurs dizaines de salariés.
Le studio israélien Moon Active, connu notamment pour Coin Master
, un jeu mobile à succès, a procédé à des licenciements touchant plusieurs de ses sites dans le cadre d'une restructuration organisationnelle, malgré des revenus records dépassant 2 milliards de dollars en 2024
.
Une restructuration qui touche plusieurs pays
Selon CTech
, les licenciements concernent des employés en Israël ainsi que dans d'autres bureaux à travers le monde. Moon Active, qui emploie environ 2 500 personnes, possède également des sites en Biélorussie, en Ukraine, en Lituanie et en Roumanie.
Dans un communiqué, 'entreprise a déclaré que la « société a connu une croissance significative ces dernières années, concluant plusieurs fusions et acquisitions. Elle a terminé 2024 avec des revenus records dépassant 2 milliards de dollars. Au premier trimestre 2025, une restructuration organisationnelle a été mise en place pour aligner la structure de l'entreprise avec sa stratégie.
»
Un phénomène récurrent dans l'industrie
Cette annonce s'inscrit dans une tendance inquiétante pour l'industrie du jeu vidéo, où des milliers d'emplois ont été supprimés ces dernières années malgré en domaine qui reste très lucratif. Moon Active rejoint ainsi d'autres sociétés comme Huuuge Games, Phoenix Labs et Ubisoft, qui ont également procédé à des licenciements en ce début d'année 2025.
Pour autant et comme nous vous le disions ci-dessus, l'entreprise est loin d'être en difficulté comme peut par exemple l'être Ubisoft. Coin Master, son jeu phare de type casino social, a généré plus de 6 milliards de dollars de revenus et a été téléchargé plus de 350 millions de fois
. Son deuxième plus gros succès, Travel Town - Merge Adventure, a engrangé près de 320 millions de dollars en 2024, atteignant un total de 500 millions de dollars en dépenses des joueurs pour 56 millions de téléchargements. De quoi normalement pouvoir survivre sans licencier des employés.
Mais avant cette vague de licenciements, Moon Active avait multiplié les acquisitions, dont celle de Zen Match, jeu développé par Good Job Games, pour un montant pouvant atteindre 150 millions de dollars
.
Bien que ces restructurations soient justifiées par des décisions stratégiques, elles soulèvent des questions sur l'équilibre entre croissance rapide, rentabilité record et maintien de l'emploi dans une industrie en constante évolution. Reste à voir comment Moon Active ajustera sa stratégie pour les années à venir.
Pour terminer, rappelons que nous vous proposons tous les jours des tours gratuits pour Coin Master
, dans le but de progresser plus rapidement.
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