Prix des villages dans Coin Master

# Nom Prix 1 Terre des Vikings 3,9 millions 2 L'Égypte ancienne 6,5 millions 3 Alpes enneigées 11,9 millions 4 Inca 16,5 millions 5 Extrême Orient 20,4 millions 6 Âge de pierre 21,7 millions 7 Hawaii ensoleillé 25,8 millions 8 Troy 32,3 millions 9 Afrique 38,8 millions 10 Atlantis 43,5 millions 11 L'avenir 44,7 millions 12 Woodstock 46,8 millions 13 Les nuits arabes 51,2 millions 14 Atterrissage sur la Lune 53,5 millions 15 Far West 58,3 millions 16 Pays-Bas 60,4 millions 17 Jungle 64,1 millions 18 Pays des merveilles 67,3 millions 19 Mineurs 70,3 millions 20 L'arctic 75 millions 21 Apocalypse 76,3 millions 22 Le pays des bonbons 79,3 millions 23 Camp militaire 80,3 millions 24 Halloween 84,1 millions 25 La tribu 83,2 millions 26 Australie 88,7 millions 27 Colomb 87,1 millions 28 Mexique 94,7 millions 29 Forêt magique 101,3 millions 30 Inde 107,1 millions 31 Les années 50 114,6 millions 32 Thaïlande 121,5 millions 33 Coin Manor 136,1 millions 34 Dragon Lair 144 millions 35 Île grecque 150,1 millions 36 LA Dreams 157,9 millions 37 L'assistant 167,5 millions 38 Tyran à l'huile 176,9 millions 39 La famille 192 millions 40 Zone 51 204,7 millions 41 La nuit des morts 206,4 millions 42 Steampunk Land 218,2 millions 43 Le zoo 225,6 millions 44 Russie 240,4 millions 45 Mousquetaires 256,2 millions 46 Lady bug 270,2 millions 47 Parc d'attractions 286,2 millions 48 Tibet 314,4 millions 49 Enfer 341 millions 50 Pâques 348,7 millions 51 Japon 353,6 millions 52 Marais 363,7 millions 53 Magicien d'Oz 380 millions 54 Tombouctou 400,9 millions 55 Jurassic Ville 431,6 millions 56 Canada 435,1 millions 57 Mongolie 460,5 millions 58 Jacks beanstalks 480,1 millions 59 Écosse 512,4 millions 60 Robin des Bois 541,4 millions 61 Mer profonde 566,6 millions 62 Don Quichotte 604,3 millions 63 Colisée 631,6 millions 64 Château de chat 653,8 millions 65 Olympe 678,2 millions 66 Trolls 707,2 millions 67 Extraterrestres 739,2 millions 68 Da Vinci 787,5 millions 69 Terre de sable 823,1 millions 70 Elfes 868,5 millions 71 Suisse 907,8 millions 72 Camionneurs 967,1 millions 73 Espagne 1,1 milliard 74 Petit rouge 1,1 milliard 75 Licorne 1,2 milliard 76 Scientifique 1,2 milliard 77 Roumanie 1,2 milliard 78 Singapour 1,3 milliard 79 Soldat de plomb 1,4 milliard 80 Mariée folle 1,4 milliard 81 Pilote 1,5 milliard 82 Conte de fée 1,6 milliard 83 Course de voitures 1,7 milliard 84 Gnome 1,7 milliard 85 Desert Punk 1,8 milliard 86 Détective 1,8 milliard 87 Baba Yaga 1,9 milliard 88 Barbare 2,1 milliards 89 Restaurant 2,1 milliards 90 Roi Arthur 2,2 milliards 91 Sinbad 2,3 milliards 92 Bikers Bar 2,5 milliards 93 Caribbean Resort 2,6 milliards 94 Super héros 2,7 milliards 95 Pyramides égyptiennes 2,8 milliards 96 Jeux Olympiques 2,9 milliards 97 Alpinistes 3 milliards 98 Voie Lactée 3,2 milliards 99 Pente de ski 3,4 milliards 100 Singe royal 3,5 milliards 101 Blanc comme neige 3,5 milliards 102 Goblin Ghetto 3,9 milliards 103 Yémen 4,2 milliards 104 Wu Xing 4,3 milliards 105 Cirque 4,5 milliards 106 Yokai 4,6 milliards 107 Golf Course 4,8 milliards 108 Lutte libre 5,1 milliards 109 Cyber ​​Cowboys 5,3 milliards 110 Producteur de riz 5,7 milliards 111 Captain Shipyard 5,9 milliards 112 Craic 6,3 milliards 113 Oktoberfest 6,6 milliards 114 Amazone 7 milliards 115 Aztèque 7,1 milliards 116 Ville oubliée 7,2 milliards 117 Reine des glaces 7,5 milliards 118 Samouraï 8 milliards 119 Usine du Père Noël 8,4 milliards 120 Football 8,8 milliards 121 Tennis 9,2 milliards 122 Action de grâces 9,8 milliards 123 Jouets 10,2 milliards 124 Venise 10,6 milliards 125 Sorcières 11,2 milliards 126 Yankee 11,5 milliards 127 Zanzibar 12 milliards 128 Moby Dick 12,8 milliards 129 Dinde 13,3 milliards 130 Argentine 14,1 milliards 131 Club de Boxe 14,7 milliards 132 Carnaval 15,7 milliards 133 Dracula 16,4 milliards 134 Future Park 16,9 milliards 135 Gymnastique 17,9 milliards 136 New York 18,1 milliards 137 Princesse des marais 18,9 milliards 138 Punk rock 19 milliards 139 Chemin de fer 20,2 milliards 140 Rio 22,3 milliards 141 Pirate de l'espace 23,3 milliards 142 Atelier Mech 24,8 milliards 143 Jocke & Jonna 25,9 milliards 144 Colombie 26,4 milliards 145 Petra 27 milliards 146 Royaume des singes 27,5 milliards 147 Sultan perse 28,2 milliards 148 Desert Party 28,6 milliards 149 Hercule 29,2 milliards 150 Shaolin 29,8 milliards 151 Boulangerie 30,7 milliards 152 Billard 31 milliards 153 Noah's Ark 32,3 milliards 154 Jour du Jugement dernier 33,5 milliards 155 Orc 35,2 milliards 156 Fée 36,2 milliards 157 Âge de glace 37,8 milliards 158 Cléopâtre 38,1 milliards 159 Valhalla 39,1 milliards 160 Supervillain 40 milliards 161 Courses hippiques 42 milliards 162 Club de jazz 42,7 milliards 163 Mode 43,1 milliards 164 Salon de coiffure 45 milliards 165 Mermaid City 46,4 milliards 166 Danse de rue 47,4 milliards 167 Saloon Slickers 48,5 milliards 168 Centaure 50,7 milliards 169 Dungeon Lair 52,2 milliards 170 Brésil Amazon 54,8 milliards 171 Maroc 56,2 milliards 172 Sapeurs pompiers 57,1 milliards 173 Joute 58,3 milliards 174 Atelier de sculpture 60,5 milliards 175 Babylone 61,3 milliards 176 Internat 64,1 milliards 177 Plateau de cinéma 65,5 milliards 178 Dino Ranch 66 milliards 179 Football américain 70 milliards 180 La Belle et la Bête 72,1 milliards 181 Galapagos 74,5 milliards 182 Robo Tech Girl 76,7 milliards 183 Darwin 80,1 milliards 184 Dîner 81,1 milliards 185 Chapelier Fou 83,7 milliards 186 San Francisco 85,7 milliards 187 Rally Racing 88,1 milliards 188 Madagascar 91,1 milliards 189 Poste de police 94,2 milliards 190 Ruche d'abeilles 96 milliards 191 Napoléon 98,9 milliards 192 Basketball 102,7 milliards 193 Film Noir 106 milliards 194 Base-ball 109,1 milliards 195 Carré pour animaux de compagnie 112,1 milliards 196 Camp des scouts 115,8 milliards 197 Lutin 119,2 milliards 198 Athlétisme 122,7 milliards 199 Cambrioleur 126,4 milliards 200 Hockey sur glace 130,2 milliards 201 Talk Show 133,6 milliards 202 La Havane 138,2 milliards 203 Cyber ​​Future 142,2 milliards 204 Spectacle de magie 147 milliards 205 Arcade 151 milliards 206 Jamaïque 155,5 milliards 207 Louise le 16 159 milliards 208 Parc Sea Master 165 milliards 209 Zombie Boogie 169,8 milliards 210 Moto 175 milliards 211 County Folk Band 180 milliards 212 Entraîneur de dragons 186 milliards 213 Mur de Chine 191,25 milliards 214 Mail man 197 milliards 215 Théâtre 202,5 milliards 216 Grand tour à vélo 208,75 milliards 217 Nettoyeurs d'espace 215 milliards 218 Atelier nain 221,25 milliards 219 Piscine 228 milliards 220 Ulysse 235,5 milliards 221 Maison hantée 242,6 milliards 222 Explorateurs de la jungle 250 milliards 223 Île échouée 257,6 milliards 224 Chantier de construction 265,5 milliards 225 Boxe thai 273,6 milliards 226 La vie au musée 282 milliards 227 Place romaine 290,6 milliards 228 Criquet 299,5 milliards 229 Pêcheur nordique 308,6 milliards 230 Géorgie 307 milliards 231 Laboratoire de Tesla 327,75 milliards 232 Islande 337,75 milliards 233 Portugal Vasco da Gama 348,1 milliards 234 Ordre des Templiers 358,75 milliards 235 Porte-avions 369,75 milliards 236 Musée des extraterrestres 381 milliards 237 Évasion de prisonnier 392,6 milliards 238 Maharaja 404,6 milliards 239 Invasion extraterrestre 417 milliards 240 Royal Haven 429,75 milliards 241 Sous-marin 442,8 milliards 242 Pack princesse 456,3 milliards 243 Chocolaterie 470,25 milliards 244 Henzel et Gretel 484,6 milliards 245 Salle des mages 499,5 milliards 246 Jardinier 514,75 milliards 247 Plage de Venise 530,3 milliards 248 Bikers Gang 546,6 milliards 249 Patinage sur glace 563,3 milliards 250 Pâtisserie 580,5 milliards 251 Mauri 598,25 milliards 252 Tir à l'arc 616,5 milliards 253 Boutique de beignet 499 milliards 254 Caravane 514 milliards 255 Sumo 530 milliards 266 Bowling 546 milliards 257 Cyborg 562 milliards 258 Momotaro 579 milliards 259 Terre verte 597 milliards 260 Atelier de Léonard 614 milliards 261 Boutique vaudou 633 milliards 262 Horloger 652 milliards 263 Bête de la rivière 671 milliards 264 Bollywood 691 milliards 265 Mariage 712 milliards 266 Pêche au crabe 733 milliards 267 Plage de surf 755 milliards 268 Marché de Bangkok 778 milliards 269 Réservoir de Panda 801 milliards 270 Village ninja 825 milliards 271 Galerie d’art 850 milliards 272 Sources chaudes japonaises 876 milliards 273 Festival gastronomique 902 milliards 274 Terrain de jeu de neige 929 milliards 275 Métro 957 milliards 276 Foire aux chameaux 985B 277 Brasserie des singes 1002 milliards 278 Poste spatial 1045 milliards 279 Sakura 1077 milliards 280 Station spatiale astronaute 1109 milliards 281 Soirée piscine 1142 milliards 282 Valentin 1177 milliards 283 Quartier chinois 1212 milliards 284 Laboratoire Mech Dino 1248 milliards 285 Battements de pierre 1286 milliards 286 Parc à thème effrayant 1324 milliards 287 Guerre humaine et orque 1364 milliards 288 Chasseur de sorcières 1405 milliards 289 Parlament 1447 milliards 290 Expo-sciences 1490 milliards 291 Une bibliothèque 1535 milliards 292 Marché vintage 1581 milliards 293 Premier Hollywood 1629 milliards 294 Drive-in 1668 milliards 295 Festival indien 1728 milliards 296 Laboratoire CSI 1780 milliards 297 Tango 1834 milliards 298 Festival thaïlandais 1889 milliards 299 CyberPunk Japon 1945 milliards 300 Science fiction victorriene 2003 milliards 301 Marché de Noël 2064 milliards 302 Parachutisme 2156 milliards 303 Hôtel Gran 2189 milliards 304 Apocalypse City Surviaval 2255 milliards 305 Convention de la bande dessinée 2322 milliards 306 Civilisation des grands fonds 2392 milliards 307 Salle de karaoké 2464 milliards 308 Magie Lana 2537 milliards 309 Ferme aux crocodiles 2614 milliards 310 Station de radio 2692 milliards 311 Voyage en voiture 2773 milliards 312 Restaurant mexicain 2856 milliards 313 Fête de pleine lune 2940 milliards 314 Académie de magie 3030 milliards 315 Bag Shop 3121 milliards 316 Magasin de jouets vintage 3214 milliards 317 Aquarium Inside 3311 milliards 318 Chinese Tavern 3410 milliards 319 Noodle Shop 3512 milliards 320 Music Store 3619 milliards 321 K-pop 3726 milliards 322 Herb Classroom 3838 milliards 323 Cosmetic Shop 3953 milliards

Comme vous le savez, le but deest tout simplement de faire progresser votrepour passer au suivant. Cependant, si cela est on ne peut plus simple au début, avec le temps, les choses se corsent. En effet, après quelques dizaines de, le coût de ces derniers n'est plus en millions de pièces, mais en centaines de millions de pièces, ce qui vous demandera du temps.Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez bien évidemment compter sur les tours et les pièces quotidiens offerts , mais la progression reste tout de même assez lente. Il faut donc s'armer de patience et continuer à jouer régulièrement pour ne pas louper les bonus et augmenter ce temps.En parallèle, une multitude de joueurs se demandeafin de construire l'entièreté des monuments. Si vous faites partie de ces personnes, nous vous avons fait un petit tableau, lequel recense. Vous pouvez ainsi savoir quel sera l'argent que vous allez devoir récolter pour lesuivant.Nous mettrons à jour cet article aussi souvent que nécessaire et possible, afin que les données affichées soient les plus fiables possible.