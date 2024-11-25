Cémantix 999 : Indices et solution, quel est le mot du 25 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 25 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 25 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 25 novembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 25 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une partie prélevée d'un tout, que ce soit pour le partager ou pour le consommer.
Indice 2Je suis une fraction qui, bien que limitée, peut combler un besoin spécifique, souvent alimentaire.
Indice 3Mon existence implique division, et parfois même précision, notamment lorsqu'il s'agit de recettes.
Indice 4Dans le domaine culinaire, je suis mesurée pour garantir que chacun reçoive sa juste part.
Indice 5On me calcule souvent pour assurer un équilibre entre les invités autour de la table.
Indice 6Je suis ce que l'on place sur une assiette, afin de quantifier ce qui sera consommé.
Indice 7Lors d’un repas, je suis ce qu’on sert à chacun, ni trop, ni trop peu, pour garantir une satisfaction équilibrée.
Indice 8Je suis une quantité déterminée de nourriture ou d’un tout, destinée à une seule personne ou à une utilisation spécifique.
Solution du 25 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 25 novembre 2024Portion
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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