Cémantix 998 : Indices et solution, quel est le mot du 24 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 24 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 24 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 24 novembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 24 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis celui qui maîtrise l'art du mouvement, reliant les points A et B avec aisance.
Indice 2Je suis l'œil qui guette le feu rouge et l'oreille attentive aux signaux du trafic.
Indice 3Mon rôle est de contrôler le rythme et la direction, souvent assis derrière un volant.
Indice 4Que ce soit en taxi, en bus ou en limousine, je suis indispensable pour guider mes passagers.
Indice 5Je porte souvent une casquette, et mon métier consiste à transporter d'autres personnes.
Indice 6Ma responsabilité est de mener à bon port mes passagers, en toute sécurité et dans le confort.
Indice 7J’ai un permis spécial qui m’autorise à exercer cette profession, garantissant mes compétences sur la route.
Indice 8Je suis une personne dont le métier consiste à conduire un véhicule pour transporter des passagers ou des marchandises.
Solution du 24 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 24 novembre 2024Chauffeur
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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