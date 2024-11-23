Cémantix 997 : Indices et solution, quel est le mot du 23 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 23 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 23 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 23 novembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 23 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis souvent recherché au-delà du tangible, dans une quête intérieure qui dépasse les besoins matériels.
Indice 2Mon domaine ne se voit ni ne se touche, il est en lien avec ce qui est immatériel et transcende la simple existence physique.
Indice 3Je suis ce qui relie les êtres à une force invisible, souvent évoqué dans les pratiques religieuses ou méditatives.
Indice 4Je suis un concept qui nourrit l'âme et l'esprit, permettant une connexion plus profonde avec le sens de la vie.
Indice 5Ma nature est souvent liée aux croyances, à l'intuition, et à une perception du monde qui va au-delà du rationnel.
Indice 6Je suis opposé au matériel, et suis souvent cultivé par ceux qui cherchent des réponses sur la nature de l'existence.
Indice 7On me trouve dans des expériences méditatives, dans la contemplation de l'univers ou dans la foi.
Indice 8Je suis un adjectif qui qualifie ce qui est relatif à l'esprit, aux croyances ou à la vie intérieure, souvent opposé au matériel.
Solution du 23 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 23 novembre 2024Spirituel
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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