Cémantix 996 : Indices et solution, quel est le mot du 22 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 22 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 22 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 22 novembre 2024
.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 22 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis souvent liée à l'idée de progression, permettant à certains de franchir des étapes vers un statut supérieur.
Indice 2Je suis une élévation, un avancement que beaucoup attendent dans leur carrière, apportant de nouvelles responsabilités.
Indice 3Je suis synonyme d'une reconnaissance méritée, obtenue après des efforts constants et visibles.
Indice 4En marketing, je suis une technique pour attirer l'attention, souvent utilisée pour augmenter la visibilité d'un produit.
Indice 5Je peux transformer le statut d'un employé, le faisant passer d'une position subalterne à un poste plus élevé.
Indice 6Les entreprises me planifient pour inciter les clients à acheter, parfois sous forme de réductions ou de cadeaux.
Indice 7On peut m'atteindre grâce à un bon travail, des qualifications appropriées ou en se distinguant parmi les autres.
Indice 8Je suis une élévation en grade ou en statut pour une personne, ou bien une action de publicité visant à faire connaître un produit.
Solution du 22 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 22 novembre 2024Promotion
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (0)