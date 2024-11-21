Cémantix 995 : Indices et solution, quel est le mot du 21 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 21 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 21 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 21 novembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 21 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un genre où la frontière entre le réel et l'irréel est souvent floue, laissant les esprits perplexes.
Indice 2Je suis souvent associé à des récits où le surnaturel intervient sans qu'il soit clairement expliqué.
Indice 3Mes histoires laissent planer le doute sur la nature des événements, oscillant entre réalité et illusion.
Indice 4Je prends vie dans les légendes, les contes et les histoires qui laissent la raison vaciller.
Indice 5Je crée un univers où les lois de la physique peuvent être brisées, où les objets et les créatures ne sont pas ce qu'ils semblent être.
Indice 6Je suis le genre littéraire qui inspire émerveillement et crainte, mettant en scène des phénomènes extraordinaires dans le quotidien.
Indice 7Mes œuvres incluent des fantômes, des créatures étranges et des événements mystérieux qui défient l'entendement.
Indice 8Je suis un genre littéraire, cinématographique ou artistique qui met en scène des éléments surnaturels ou inexpliqués dans un cadre réaliste.
Solution du 21 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 21 novembre 2024Fantastique
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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