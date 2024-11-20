Cémantix 994 : Indices et solution, quel est le mot du 20 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 20 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 20 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 20 novembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 20 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis souvent un critère d'éligibilité, essentiel pour passer à l'étape suivante d'une compétition ou d'un projet.
Indice 2Ma présence est nécessaire pour évaluer l'aptitude ou le mérite d'une personne à accomplir une tâche spécifique.
Indice 3J'évalue non seulement les compétences, mais aussi les connaissances requises pour atteindre un certain niveau.
Indice 4Je suis un passage obligé pour ceux qui veulent accéder à une finale ou à un emploi spécifique.
Indice 5En sport, je suis souvent une série de matchs ou d'épreuves visant à déterminer qui pourra participer à l'événement principal.
Indice 6Je suis ce qu'une personne possède après avoir réussi une formation ou une compétition éliminatoire.
Indice 7Je peux être académique, professionnelle ou sportive, et je valide les compétences nécessaires pour atteindre un objectif.
Indice 8Je suis l'action ou le processus permettant de reconnaître la compétence, la capacité ou le mérite d'une personne pour un poste, une compétition ou une tâche.
Solution du 20 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 20 novembre 2024Qualification
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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Salut