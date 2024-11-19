Cémantix 993 : Indices et solution, quel est le mot du 19 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 19 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 19 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 19 novembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 19 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis souvent associé à Sherlock Holmes qui qualifie certaines déductions de ma nature.
Indice 2Je décris ce qui est basique, fondamental, sans aucune complexité inutile.
Indice 3Je suis au cœur des bases de la compréhension, là où tout commence, sans être fragmenté.
Indice 4Je suis une étape première, souvent indispensable avant de passer à des concepts plus élaborés.
Indice 5On me retrouve dans l'éducation de base, là où l'on enseigne les premiers savoirs nécessaires.
Indice 6Mon existence est synonyme de ce qui est primordial, rudimentaire et essentiel.
Indice 7Je suis utilisé pour qualifier une vérité ou un concept que même un novice pourrait comprendre facilement.
Indice 8Je suis un adjectif qui décrit quelque chose de simple, basique ou fondamental, souvent associé aux connaissances de base.
Solution du 19 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 19 novembre 2024Élémentaire
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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