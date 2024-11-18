Cémantix 992 : Indices et solution, quel est le mot du 18 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 18 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 18 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 18 novembre 2024
.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 18 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un être vivant enraciné qui puise dans le sol ce dont j’ai besoin pour croître.
Indice 2Je suis un élément indispensable à l’écosystème, produisant de l’oxygène grâce à un processus bien connu.
Indice 3Mon royaume est vaste et diversifié, allant des minuscules mousses aux immenses séquoias.
Indice 4Certains me cultivent pour ma beauté, d’autres pour mes fruits, mes fleurs ou mes feuilles.
Indice 5Mes racines restent fermement ancrées dans le sol, tandis que mon feuillage cherche la lumière.
Indice 6Je suis un être vivant qui utilise l’énergie solaire pour fabriquer sa propre nourriture.
Indice 7On me trouve partout sur Terre, des déserts aux jungles luxuriantes, offrant nourriture et abri.
Indice 8Je suis un organisme multicellulaire autotrophe, capable de photosynthèse, et ancré dans le sol par des racines.
Solution du 18 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 18 novembre 2024Plante
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaires (3)
incroyaible
faut d'ortographe
merci sa ma permis de trouvais le mot plante