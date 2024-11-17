Cémantix 991 : Indices et solution, quel est le mot du 17 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 17 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 17 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 17 novembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 17 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une qualité qui permet à la lumière de me traverser sans effort, me rendant presque invisible.
Indice 2Mon état laisse peu de place au doute, car tout ce qui passe au travers de moi est visible.
Indice 3Je suis souvent utilisé pour décrire quelque chose qui n'a rien à cacher, totalement ouvert et honnête.
Indice 4Je suis le contraire de l'opacité et mon existence se manifeste par l'absence de toute obstruction visuelle.
Indice 5On m'associe souvent à des matières comme le verre ou l'eau, qui laissent passer la lumière sans déformation.
Indice 6Je suis une qualité recherchée dans certains objets, tels que les fenêtres, pour laisser entrer la lumière sans se faire remarquer.
Indice 7Quand je suis associé à la communication ou à la politique, je représente la clarté et l'absence de dissimulation.
Indice 8Je suis un adjectif qui décrit un matériau ou une substance à travers lequel on peut voir clairement, sans obstruction visuelle.
Solution du 17 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 17 novembre 2024Transparent
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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