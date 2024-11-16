Cémantix 990 : Indices et solution, quel est le mot du 16 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 16 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 16 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 16 novembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 16 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une période entre deux moments où l'on change d'endroit, parfois pour se reposer ou découvrir.
Indice 2Je peux être temporaire, mais je laisse souvent des souvenirs qui durent bien plus longtemps.
Indice 3Je suis souvent le but des vacances, mais je peux aussi avoir un caractère professionnel ou familial.
Indice 4Mon confort dépend du lieu, mais je peux aussi être plein d'aventures et de découvertes.
Indice 5On me choisit parfois pour m'éloigner de la routine, pour explorer de nouveaux horizons ou simplement se ressourcer.
Indice 6Je peux se faire à l'hôtel, chez des amis, ou même dans un chalet, selon l'occasion et les envies.
Indice 7Je suis souvent associé aux voyages, à la détente, ou à une période de repos loin de chez soi.
Indice 8Je suis une période passée dans un lieu, généralement loin de chez soi, pour des raisons de loisirs, de vacances ou de travail.
Solution du 16 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 16 novembre 2024Séjour
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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