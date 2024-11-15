Cémantix 989 : Indices et solution, quel est le mot du 15 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 15 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 15 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 15 novembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 15 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une sorte de porte entre deux mondes, souvent accessible par des chemins escarpés.
Indice 2Je suis un point de passage naturel, là où les pentes se rejoignent pour former une dépression entre deux élévations.
Indice 3Je suis recherché par ceux qui explorent les montagnes, offrant une pause bienvenue entre deux sommets.
Indice 4Ma hauteur est moins impressionnante que celle des pics environnants, mais je suis essentiel pour traverser les massifs.
Indice 5Je suis un défi à franchir pour les cyclistes, notamment dans les compétitions qui se déroulent dans les Alpes ou les Pyrénées.
Indice 6Je suis souvent mentionné dans les récits d'aventuriers qui cherchent la meilleure voie pour traverser une chaîne montagneuse.
Indice 7Le vent souffle souvent fort à mon niveau, car je suis un espace ouvert entre deux monts élevés.
Indice 8Je suis une dépression située entre deux sommets de montagne, utilisée comme passage naturel.
Solution du 15 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 15 novembre 2024Col
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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