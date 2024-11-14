Cémantix 988 : Indices et solution, quel est le mot du 14 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 14 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 14 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 14 novembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 14 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis souvent trouvé au début d'un ouvrage pour donner un aperçu de ce qui suivra.
Indice 2Je suis l'allié de ceux qui veulent naviguer rapidement dans un document long, trouvant la page souhaitée sans difficulté.
Indice 3Je suis une liste organisée qui divise un contenu volumineux en parties digestibles et accessibles.
Indice 4On m'utilise pour localiser rapidement un chapitre ou une section spécifique dans un livre ou un rapport.
Indice 5Je suis la carte d'un document, montrant chaque étape à suivre, comme les jalons d'un voyage littéraire.
Indice 6Mes éléments sont souvent numérotés, chaque numéro correspondant à une page où le lecteur peut approfondir un sujet.
Indice 7On me trouve dans les livres, les magazines, ou même des rapports, pour orienter le lecteur dès les premières pages.
Indice 8Je suis une liste des sections ou des chapitres d'un document, généralement placée au début pour guider le lecteur.
Solution du 14 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 14 novembre 2024Sommaire
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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