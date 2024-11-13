Cémantix 987 : Indices et solution, quel est le mot du 13 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 13 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 13 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 13 novembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 13 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis souvent considéré comme l'un des aliments les plus anciens de l'humanité, présent dans presque toutes les cultures.
Indice 2On me façonne à partir d'une pâte simple, et pourtant chaque pays possède sa propre variation de moi.
Indice 3Je suis une source de nourriture de base, parfois appelée "le bâton de la vie".
Indice 4On me retrouve fréquemment dans les repas de tous les jours, accompagné de beurre, de fromage ou de confiture.
Indice 5Ma croûte est dorée, et mon intérieur est tendre, souvent réchauffant l'atmosphère des petits déjeuners.
Indice 6Je suis souvent servi en tranches ou sous forme de baguette, et je suis un élément indispensable pour les sandwiches.
Indice 7J'ai besoin de levure pour lever, de farine pour ma base, et de sel pour le goût.
Indice 8Je suis un aliment cuit au four, fait de farine, d'eau, de levure et parfois d'autres ingrédients, et je suis essentiel à bien des repas.
Solution du 13 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 13 novembre 2024Pain
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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