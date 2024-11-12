Cémantix 986 : Indices et solution, quel est le mot du 12 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 12 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 12 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 12 novembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 12 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une force incontrôlée, dévastatrice, qui consume tout sur son passage.
Indice 2Je suis souvent le résultat d'une étincelle imprudente, et je peux être alimenté par le vent et la sécheresse.
Indice 3Ma présence fait appel à des sirènes d'urgence et attire des héros en uniforme pour tenter de me maîtriser.
Indice 4Je transforme les forêts en cendres et les maisons en ruines si personne ne me stoppe à temps.
Indice 5On m'associe souvent à la fumée noire, aux crépitements et à la chaleur insoutenable.
Indice 6Je suis le cauchemar des habitants et des pompiers, capable de faire disparaître des années de travail en quelques heures.
Indice 7Pour me combattre, on utilise l'eau, la mousse ou des produits chimiques, selon mon intensité et mon origine.
Indice 8Je suis un feu de grande ampleur qui se déclare et se propage de manière incontrôlée, causant des destructions importantes.
Solution du 12 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 12 novembre 2024Incendie
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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