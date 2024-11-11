Cémantix 985 : Indices et solution, quel est le mot du 11 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 11 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 11 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 11 novembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 11 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un lieu où la créativité prend forme, où les idées deviennent réalité par le travail des mains.
Indice 2Je suis l'endroit secret où un artisan ou un artiste se retire pour donner vie à ses œuvres.
Indice 3Je peux être encombré de pinceaux, de toiles, d'outils ou de matériaux, tout dépend de qui m'habite.
Indice 4Je suis le lieu où la concentration règne, où chaque outil a sa place et chaque geste sa précision.
Indice 5Je suis l'espace où la passion et le savoir-faire se rencontrent pour transformer la matière brute en objet d'art ou en création utile.
Indice 6Je suis le refuge d'artistes tels que peintres, sculpteurs, et autres artisans qui y passent de longues heures à parfaire leur art.
Indice 7On y organise parfois des cours pour apprendre des techniques spécifiques, notamment en peinture, sculpture, ou bricolage.
Indice 8Je suis un espace de travail où des artistes, des artisans ou des créateurs fabriquent leurs œuvres, souvent équipé des outils nécessaires à leur activité.
Solution du 11 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 11 novembre 2024Atelier
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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