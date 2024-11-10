Cémantix 984 : Indices et solution, quel est le mot du 10 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 10 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 10 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 10 novembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 10 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un tracé, à la fois simple et complexe, qui défie les angles droits et suit son propre chemin.
Indice 2J'existe en mathématiques comme une représentation graphique qui traduit l'évolution d'une valeur.
Indice 3Mon parcours n'est jamais linéaire, il peut être sinueux, circulaire, ou elliptique selon les circonstances.
Indice 4Je suis au cœur de la géométrie et de l'analyse, décrivant des trajectoires et des phénomènes variés.
Indice 5Mon expression peut être harmonieuse, comme un arc de cercle, ou irrégulière, comme un mouvement chaotique.
Indice 6Je suis souvent utilisée pour représenter des données sur un graphique, visualisant des tendances ou des oscillations.
Indice 7Mes formes peuvent être douces et continues ou avoir des points d'inflexion, traduisant le changement.
Indice 8Je suis une ligne qui change constamment de direction, sans angles droits, et je peux être tracée dans un plan ou dans l'espace.
Solution du 10 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 10 novembre 2024Courbe
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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