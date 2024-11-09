Cémantix 983 : Indices et solution, quel est le mot du 9 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 9 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 9 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 9 novembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 9 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une promesse de vie, protégée par une coquille, et j'ai inspiré de nombreux mythes de création.
Indice 2Je suis le symbole de la renaissance et du printemps, souvent décoré durant certaines célébrations.
Indice 3Je peux être cuit de mille façons : à la coque, dur, poché, ou brouillé, offrant des possibilités infinies en cuisine.
Indice 4Les reptiles, oiseaux, et même certains mammifères me produisent, renfermant un embryon en développement.
Indice 5Ma coquille, bien que fragile, protège un précieux liquide nourricier, et mon contenu est souvent une source de protéines.
Indice 6Je suis souvent utilisé en pâtisserie, servant à lier les ingrédients, à aérer les préparations, ou à créer une texture moelleuse.
Indice 7On me trouve en abondance dans les nids, pondus par des animaux qui prennent soin de me couver jusqu'à ce que la vie apparaisse.
Indice 8Je suis une structure organique produite par les femelles de nombreuses espèces animales, contenant un embryon ou un jaune et un blanc, souvent utilisé en cuisine.
Solution du 9 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 9 novembre 2024Oeuf
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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