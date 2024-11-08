Cémantix 982 : Indices et solution, quel est le mot du 8 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 8 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 8 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 8 novembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 8 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une aide précieuse souvent accordée pour soutenir des projets qui n'auraient pas vu le jour sans moi.
Indice 2Je ne suis pas un prêt, car je n'ai pas besoin d'être remboursé ; je suis une contribution financière.
Indice 3Mon existence dépend souvent de la volonté de promouvoir le développement économique, social ou culturel.
Indice 4Je suis une aide de l'État ou d'une autre institution, qui soutient des initiatives parfois d'intérêt général.
Indice 5On me trouve fréquemment dans les secteurs de la recherche, de l'agriculture ou encore des projets artistiques.
Indice 6Je suis une façon pour les pouvoirs publics d'encourager certaines activités en allégeant les coûts pour ceux qui s'y engagent.
Indice 7Les ONG, les agriculteurs ou les entreprises peuvent faire appel à moi pour financer leurs projets ou leurs activités.
Indice 8Je suis une aide financière octroyée par le gouvernement ou des institutions pour encourager et soutenir une activité ou un projet spécifique.
Solution du 8 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 8 novembre 2024Subvention
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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