Cémantix 981 : Indices et solution, quel est le mot du 7 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 7 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 7 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 7 novembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 7 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un adjectif qui décrit quelque chose qui se produit sans avertissement, sans préparation possible.
Indice 2On dit parfois de moi que je frappe comme la foudre, arrivant sans préambule, prenant de court.
Indice 3Je suis le contraire de ce qui est progressif, je ne laisse pas le temps de m'anticiper.
Indice 4Je suis souvent associé à des changements ou événements inattendus, qui bouleversent un état stable.
Indice 5Je qualifie ce qui arrive en un instant, modifiant une situation d'une manière brusque.
Indice 6Je suis aussi utilisé pour décrire un choc ou une émotion intense qui survient sans prévenir.
Indice 7Je peux être utilisé pour décrire une décision prise sur un coup de tête, sans réflexion préalable.
Indice 8Je suis un adjectif qui décrit un événement ou un changement qui survient de façon brusque et imprévue, sans avertissement.
Solution du 7 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 7 novembre 2024Subit
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaires (3)
Bonjour, comment voulez vous que je devine le mot vu que l'indice 1 et le 8 sont exactement les memes indice à qlq lettres pret... mon désarroi est aussi gros que ma stupéfaction !!!!! xoxo
cher ami,
bonsoir, je soutiens pleinement dans votre critique fait à l'égard des indices, j'ai été brutalisé lorsque soudain j'ai aperçu les indices similaires.
xoxo gossip girl
bonjour, merci pour vos messages, je suis stupéfait par autant de messages, c'est brutal et tout autant inattendu !!! attention aux évanouissement !! ^^ signé : fenek