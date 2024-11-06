Cémantix 980 : Indices et solution, quel est le mot du 6 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 6 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 6 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 6 novembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 6 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une méthode, une approche particulière, qui vise à atteindre un objectif spécifique avec précision et efficacité.
Indice 2Je suis souvent employée sur le champ de bataille, mais je suis également essentielle dans les négociations, les jeux et la compétition.
Indice 3Je suis un outil de planification à court terme, permettant d'obtenir des résultats concrets face à un adversaire.
Indice 4Mon but est d'optimiser chaque action afin d'atteindre une position favorable, face à des obstacles parfois imprévus.
Indice 5Les échecs, le football, ou les stratégies militaires me connaissent bien, car je suis cruciale pour remporter la victoire.
Indice 6Contrairement à la stratégie qui vise le long terme, je me concentre sur des actions immédiates et ponctuelles.
Indice 7Je suis une série de décisions pratiques, souvent prises en fonction des circonstances, dans le but de s'adapter et de tirer avantage.
Indice 8Je suis un plan ou une méthode visant à atteindre un objectif particulier, souvent utilisé dans des contextes militaires, sportifs, ou compétitifs, pour obtenir un avantage sur l'adversaire.
Solution du 6 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 6 novembre 2024Tactique
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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