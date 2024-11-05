Cémantix 979 : Indices et solution, quel est le mot du 5 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 5 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 5 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 5 novembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 5 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un acte souvent motivé par des considérations politiques, des rivalités personnelles ou des différends idéologiques.
Indice 2Je suis fréquemment commis dans l'ombre, avec une planification minutieuse et une intention claire de neutraliser une cible précise.
Indice 3Mon résultat peut provoquer des bouleversements majeurs dans la société, laissant une empreinte historique indélébile.
Indice 4Je suis l'action qui a mis fin aux jours de figures telles que Jules César, Abraham Lincoln, ou John F. Kennedy.
Indice 5Parfois, on m'associe à des opérations secrètes ou à des conspirations impliquant des acteurs puissants.
Indice 6Je suis un acte de violence prémédité, souvent dirigé contre des figures publiques ou des leaders.
Indice 7Je suis la cause de la disparition soudaine d'une personnalité, souvent commis pour des raisons de pouvoir ou de vengeance.
Indice 8Je suis l'homicide prémédité d'une personne, généralement une figure importante, souvent pour des raisons politiques ou idéologiques.
Solution du 5 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 5 novembre 2024Assassinat
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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