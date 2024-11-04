Cémantix 978 : Indices et solution, quel est le mot du 4 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 4 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 4 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 4 novembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 4 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis ce que l'on rejette parce qu'il ne respecte pas les normes ou attentes imposées par une communauté.
Indice 2Je suis souvent lié à un comportement ou une situation qui dépasse les limites de la tolérance.
Indice 3Je peux provoquer indignation ou colère, car je heurte les valeurs et principes de ceux qui m'observent.
Indice 4Je suis ce que l'on refuse de valider, car je ne réponds pas aux standards requis ou à la morale établie.
Indice 5On me rencontre parfois dans les règles d'un jeu, d'une loi ou d'une convention qui fixe des bornes à ne pas dépasser.
Indice 6Dans un contexte social, je suis ce qui viole des principes ou se montre incompatible avec le consensus.
Indice 7On dit de moi que je suis une limite infranchissable, quelque chose qui ne peut être toléré ou accepté.
Indice 8Je suis un adjectif qui désigne ce qui ne peut être admis ou toléré, en raison de normes, de règles ou de valeurs.
Solution du 4 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 4 novembre 2024Inacceptable
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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