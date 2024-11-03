Cémantix 977 : Indices et solution, quel est le mot du 3 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 3 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 3 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 3 novembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 3 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis souvent à cheval entre le calme de la campagne et l'effervescence des grandes villes.
Indice 2Je suis le lieu où, après une journée de travail, beaucoup rentrent pour retrouver tranquillité et espace.
Indice 3On m'associe parfois à la classe moyenne, et j'ai souvent été un symbole de l'aspiration à une meilleure qualité de vie.
Indice 4Mes habitants dépendent souvent des centres urbains voisins pour leur travail, mais préfèrent ma verdure pour leur résidence.
Indice 5Je me développe le long des voies de communication reliant le centre d'une ville et les zones environnantes.
Indice 6Mes paysages sont souvent faits de lotissements, de parcs, et de petites rues résidentielles.
Indice 7Je suis le terme utilisé pour désigner la zone périphérique d'une grande ville, souvent peuplée et résidentielle.
Indice 8Je suis une zone urbaine située autour d'une grande ville, servant de lieu de résidence pour ceux qui travaillent en ville, mais qui cherchent un cadre de vie plus tranquille.
Solution du 3 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 3 novembre 2024Banlieue
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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