Cémantix 976 : Indices et solution, quel est le mot du 2 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 2 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 2 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 2 novembre 2024
.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 2 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un concept politique complexe qui est souvent évoqué lorsqu'il s'agit de l'indépendance et de l'autorité absolue.
Indice 2Je suis à la fois un droit et une responsabilité, garantissant qu'un peuple peut décider de son propre destin.
Indice 3Je suis le fondement de l'autorité d'un État sur son territoire, sans ingérence extérieure.
Indice 4Je suis défendu par ceux qui croient en l'autodétermination, et je suis parfois menacé par des forces extérieures ou des influences étrangères.
Indice 5Les traités internationaux et les alliances peuvent parfois restreindre ma portée, même si je demeure un principe essentiel du droit international.
Indice 6Je suis étroitement lié au concept de nation et à la capacité d'établir ses propres lois et règles.
Indice 7Je peux être partagée ou déléguée, comme dans les fédérations, mais je demeure le symbole ultime de l'autonomie d'un État.
Indice 8Je suis l'autorité suprême qu'un État exerce sur son territoire et sa population, sans dépendre d'une autre puissance ou autorité.
Solution du 2 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 2 novembre 2024Souveraineté
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (0)