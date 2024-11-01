Cémantix 975 : Indices et solution, quel est le mot du 1er novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 1er novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 1er novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 1er novembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 1er novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis souvent perçu comme une qualité qui pousse à atteindre le meilleur, mais parfois aussi comme un fardeau difficile à satisfaire.
Indice 2Je peux transformer une tâche simple en une quête de perfection, parfois épuisante pour ceux qui doivent s'y plier.
Indice 3On me retrouve dans la rigueur d'un enseignant, dans les attentes élevées d'un chef, ou dans les normes que l'on se fixe à soi-même.
Indice 4Je ne suis jamais satisfait de la médiocrité, et je cherche toujours à atteindre des niveaux d'excellence très élevés.
Indice 5Lorsqu'il s'agit de standards de qualité, je suis celui qui s'assure que chaque détail est à la hauteur des attentes.
Indice 6Je demande concentration, précision et dépassement de soi, tant dans le travail que dans la vie personnelle.
Indice 7Je suis souvent qualifié comme une attitude qui ne laisse pas beaucoup de place à l'erreur, recherchant toujours la perfection.
Indice 8Je suis un adjectif qui qualifie une personne ou une tâche nécessitant beaucoup de rigueur, de qualité, et un niveau élevé de performance.
Solution du 1er novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 1er novembre 2024Exigeant
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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