Cémantix 974 : Indices et solution, quel est le mot du 31 octobre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 31 octobre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 31 octobre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 31 octobre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 31 octobre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis au centre des questions philosophiques et existentielles que se posent l'humanité depuis des millénaires.
Indice 2Pour certains, je suis tout-puissant et omniprésent, et pour d'autres, une idée, une abstraction ou une force à l'œuvre.
Indice 3Je suis la cause première, l'architecte de tout ce qui est, mais demeure un mystère insondable pour l'esprit humain.
Indice 4Je suis souvent décrit comme un être parfait, doté d'une sagesse infinie, dont les actions échappent parfois à la compréhension humaine.
Indice 5Je suis invoqué dans les prières, recherché dans les méditations et célébré dans des rituels à travers le monde.
Indice 6Ma représentation varie d'une culture à l'autre, parfois sous la forme d'un père bienveillant, parfois sous celle de forces naturelles.
Indice 7Dans la plupart des grandes religions, je suis l'origine de la création, le juge ultime et celui qui offre le salut.
Indice 8Je suis un être suprême, créateur et régisseur de l'univers, adoré et vénéré dans de nombreuses religions et croyances à travers le monde.
Solution du 31 octobre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 31 octobre 2024Dieu
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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