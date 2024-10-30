Cémantix 973 : Indices et solution, quel est le mot du 30 octobre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 30 octobre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 30 octobre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 30 octobre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 30 octobre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la qualité que certains possèdent pour guider des personnes vers un objectif commun, souvent en inspirant la confiance.
Indice 2Je me manifeste souvent lors des moments difficiles, où une vision claire et des actions décisives sont nécessaires.
Indice 3Je ne consiste pas à donner des ordres, mais à rassembler, motiver et permettre aux autres de se surpasser.
Indice 4J'exige non seulement des compétences stratégiques, mais aussi de l'empathie et la capacité de bien communiquer.
Indice 5Je ne m'apprends pas uniquement dans les livres ; je viens de l'expérience, du charisme et de la capacité à comprendre les autres.
Indice 6Ceux qui m'incarnent doivent savoir prendre des risques calculés et se montrer responsables de leurs décisions.
Indice 7On me retrouve dans les entreprises, les équipes sportives, les gouvernements, partout où il faut inspirer, diriger et motiver.
Indice 8Je suis l'art de guider un groupe de personnes vers un but en les inspirant, les influençant et en leur fournissant les ressources nécessaires pour réussir.
Solution du 30 octobre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 30 octobre 2024Leadership
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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