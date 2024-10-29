Cémantix 972 : Indices et solution, quel est le mot du 29 octobre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 29 octobre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 29 octobre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 29 octobre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 29 octobre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis visible ou perceptible, et j'ai une présence physique ou un effet palpable.
Indice 2Je me situe dans l'opposé du néant, et ma présence signifie que je fais partie de la réalité, d'une façon ou d'une autre.
Indice 3Je suis la caractéristique essentielle qui différencie une idée théorique d'un fait tangible.
Indice 4Les philosophes se sont longtemps interrogés sur ma nature, cherchant à comprendre ce que cela signifie d'être véritablement.
Indice 5Je suis une qualité attribuée à tout ce qui n'est pas imaginaire, mais bien présent dans la réalité.
Indice 6Dans le monde matériel ou dans le domaine des concepts, je suis ce qui se manifeste et peut être reconnu.
Indice 7On me retrouve aussi bien dans les objets de tous les jours que dans les êtres vivants, qui sont bien réels.
Indice 8Je suis la caractéristique de tout ce qui est réel, qui a une présence ou une réalité dans l'univers.
Solution du 29 octobre 2024
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Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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