Cémantix 971 : Indices et solution, quel est le mot du 28 octobre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 28 octobre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 28 octobre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 28 octobre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 28 octobre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis à la croisée des chemins entre la science, la technologie et la création artistique, impliquant lumière et cadrage.
Indice 2Je suis le fruit de la rencontre entre un œil observateur et une machine capable de "voir" grâce à une lentille.
Indice 3Ma magie réside dans la façon dont j'immortalise des souvenirs, des paysages, des visages ou des événements.
Indice 4Les premières versions de moi prenaient beaucoup de temps et impliquaient des plaques de verre et des substances chimiques.
Indice 5Je suis désormais omniprésente grâce aux smartphones, et je suis aussi utilisée pour documenter, informer, et créer des œuvres d'art.
Indice 6Avec un objectif, une mise au point et un bon angle, je transforme la lumière en images que l'on peut conserver à jamais.
Indice 7Je suis une technique qui consiste à capturer des images à l'aide de la lumière et d'un appareil, souvent utilisé pour préserver des souvenirs ou créer des œuvres artistiques.
Solution du 28 octobre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 28 octobre 2024Photographie
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (1)
C'est moi ou les indices ont rien a voir avec le mot??