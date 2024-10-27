Cémantix 970 : Indices et solution, quel est le mot du 27 octobre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 27 octobre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 27 octobre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 27 octobre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 27 octobre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une révolution musicale qui a fait danser des générations et a provoqué des vagues de changement culturel.
Indice 2Je suis né de la fusion de plusieurs genres musicaux, puis j'ai évolué en donnant naissance à de nombreuses branches rebelles.
Indice 3Je me caractérise par un rythme énergique, souvent porté par une guitare électrique et une batterie puissante.
Indice 4Les icônes qui me représentent sont souvent reconnues pour leur attitude rebelle, leur liberté et leur excentricité.
Indice 5Mon histoire est marquée par des festivals légendaires, comme Woodstock, qui ont rassemblé des milliers de personnes.
Indice 6Mes légendes incluent des groupes comme The Rolling Stones, Led Zeppelin, et des artistes comme Elvis Presley.
Indice 7Je suis souvent associé aux années 1950 et 1960, mais je reste une des formes d'expression musicale les plus vivantes encore aujourd'hui.
Indice 8Je suis un genre musical né dans les années 1950, caractérisé par des rythmes entraînants, l'utilisation de guitares électriques, et une attitude rebelle.
Solution du 27 octobre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 27 octobre 2024Rock
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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